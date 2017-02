Insolite Elle créé des bijoux pour les chiens, les chats et leurs maîtresses

0

Bijoux so chiens s'apprête à fêter son premier anniversaire. Ce site de vente créé par Stéphanie Michaud propose des créations de bijoux pour elle, lui, et pour leurs compagnons à quatre pattes.

Des bijoux, Stéphanie Michaud a commencé à en créer très jeune, pour elle.

C'est l'une de ses passions. Tout comme la photo, et les chiens. Voilà un an et demi environ, cette habitante de La Chapelle-d'Aligné a mêlé les trois avec Bijoux so chiens.

« Maîtresse et chien, plus de jaloux : chacun son bijou ». Le slogan mis en avant sur le site de vente de Stéphanie.

« À la base, l'idée c'était de créer des bijoux pour chien, poursuit la jeune femme, l'idée est venue par mes deux chiens. Après, j'ai eu l'idée de combiner les bijoux pour femmes, hommes et chats. Des bijoux duo aussi, identiques pour le chien et la maîtresse ».

