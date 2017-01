Insolite De Bonnie-Blue à Mirza, les prénoms originaux donnés au Mans en 2016

0

2 163 prénoms ont été déclarés à l'état civil pour baptiser les 5 377 bébés nés l'an passé, dont certains pour le moins originaux.



Du neuf avec du « vieux »

Ceux que l'on qualifiait hier encore de « vieux prénoms » prennent un coup de jeune.

Si Marcel (3), Léon (13), Lucien (5), Arsène (6), Suzanne (7), Madeleine (2), sont devenus plus fréquents ces dernières années, on retrouve désormais également, Mauricette, Eugène, Francis, Georges (2), Patrick-Claude, Micheline, Michelle, Nicole...

Chantez maintenant

Quoi de mieux que de se présenter et de donner envie aux gens de chantonner ?

Gaston et Mirza pourraient néanmoins être importunés si on leur demande trop souvent de « s'occuper du téléphon » ou qu'on répète trop souvent au second « z'avez pas vu Mirza ? ». Fort heureusement, ces chansons de Nino Ferrer sont (un peu) moins connues par la génération des écoliers.



Quant au petit Pharrell, nous lui souhaitons une vie des plus « happy » !



Say my name

Les fans de « The Big bang theory » ne pourront s'empêcher de penser au formidable Sheldon Cooper en croisant le petit Manceau du même prénom.



Malgré l'actualité, Hillary n'a pas remporté les votes des parents manceaux et reste donc réservée à l'unique petite fille baptisée ainsi en 2016. Donald n'apparaît pas dans la liste.



Prime à l'originalité

Par leur caractère unique, certains prénoms se démarquent de cette longue liste de 2163 entrées. Citons par exemple, Bonnie-Blue, Dadi-Toyi, Godwin, Lakers...



Les prénoms en gras dont l'occurrence n'est pas précisée entre parenthèses n'apparaissent qu'une seule fois.

Mathilde BELAUD

Tout le palmarès des prénoms originaux et insolites à lire dans nos éditions du "Maine Libre" datées de ce samedi 21 janvier.

