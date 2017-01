Insolite Ce Sarthois est un adepte des courses de chiens de traîneau

0

Arnaud Léoty de Maisoncelles est musher. Avec ses huskies, il fait des courses de traîneau depuis 17 ans.

En mars prochain, il participera à la Lekkarod, plus de 340 km sur 9 jours dans le massif alpin.

Son rêve ? Disputer une course avec son attelage de huskies en Norvège ou en Finlande.

« J’aime être dehors quand il fait -20 °C. Je suis comme mes chiens, je ne supporte pas la chaleur ».

Une vie rude et solitaire ne lui fait pas peur. « Vivre dans un refuge de montagne sans électricité, sans eau et sans voisin, ça ne me dérangerait pas », confie le musher sarthois.

Son portrait est à découvrir dans nos éditions du Maine Libre ce dimanche 22 janvier.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone