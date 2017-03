0

Lors des Journées européennes des métiers d'art, les 1er et 2 avril, Malicorne accueillera également, place du Guesclin, devant le restaurant La Petite Auberge, un marché de producteurs locaux qui réunira une quinzaine de producteurs qui servira, grâce aux produits de qualité présentés, aux cuisiniers de l'Ordre culinaire international (OCI), à réaliser des démonstrations culinaires.

Avec eux on pourra voir une nouveauté des plus insolites, une machine en 3D pour imprimer du chocolat », les démonstrations étant réalisées par Bertrand Busson, spécialiste de la 3D, le samedi et le dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, et les visiteurs pourront jouer les gourmands.

Gratuité totale des lieux de visite.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 27 mars.

