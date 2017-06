Le Mans Il gagne 100 000 euros au « Cash »

0

Le 24 mai dernier, un client régulier du Café de la Rocade, dans le quartier de Pontlieue au Mans, a eu la bonne surprise de découvrir que son jeu à gratter « Cash » renfermait la belle somme de 100 000 euros.

« Il s'est mis à sauter partout parce qu’il voyait tous les zéros derrière. Il me disait « Regarde, regarde ! », alors je lui ai répondu « Tu as gagné 100 000 euros ! » et il est reparti de plus belle à sauter partout », explique Francine, la patronne du commerce.

Tous les clients se sont dit très heureux pour le gagnant, un trentenaire et jeune papa habitant le quartier qui vient tous les soirs tenter sa chance aux jeux à gratter.

C'était la première fois qu'une somme aussi importante a été retrouvé dans l'un des tickets vendus par le petit café.

Pour l'occasion, une fête a été organisée le soir même.

« Il y avait notre gagnant forcément, mais aussi sa famille, ses amis et d’autres clients du bar », se réjouit Francine.

Et d'ajouter : « on a tous partagé sa joie pendant ce moment très convivial. »