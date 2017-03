Humour Olivier de Benoist « Dans un one-man-show, il faut surprendre les gens »

Dans son spectacle intitulé « 0/40 ans », Olivier de Benoist refait le film de sa vie. Il se soigne chez les misogynes anonymes, mais la rechute le guette.

Dans son nouveau one-man-show, l’humoriste cherche à aller au-delà de son thème fétiche traitant des rapports homme/femme qui l’a fait connaître.

« Je me suis fait connaître avec ce sujet. C’était un sujet très populaire. J’en ai fait deux spectacles. Mais je me suis rendu compte que le premier one-man-show que l’on écrivait, c’était un peu sa vie. Et moi, je ne l’avais pas encore racontée. »

Même il annonce quand même : « Au début du spectacle, je me soigne en allant aux misogynes anonymes mais je fais des rechutes tout au long du spectacle. »