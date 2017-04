Hippisme Huit courses de trot ce dimanche à Neuillé-Pont-Pierre

0

Ce dimanche, l’hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre accueille huit courses de trot avec 100 partants.

Présence de Jean-Michel Bazire dans quatre courses.

Nicolas Bazire, le fils de Jean-Michel, participera à sa première course officielle ce dimanche au sulky d’Envol The Best dans la 2e épreuve.

Début des opérations à 14 heures. Possibilité de restauration à l’hippodrome à partir de 12heures.

Retrouvez nos pronostics dans « Le Maine Libre » de ce dimanche 30 avril. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.