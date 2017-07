Hippisme Des solutions proposées pour l'avenir des activités hippiques

0

Equistratis présentait, ce lundi 24 juillet à l’hippodrome des Hunaudières, son rapport visant à faire face aux perspectives financières annoncées pour fin 2018 pour les activités hippiques.

Ce « think tank » (groupe de réflexion) a pour ambition de « produire et diffuser des idées innovantes pour le développement de la filière équine ».

Il propose en effet d’évaluer la possibilité de cession des activités « paris sportifs » et « poker » qui auraient provoqué un déficit de 100 millions d’euros au cours des six dernières années. Certains problèmes ont été dénoncés et sept solutions ont été proposées.

« Ce n’est pas un secteur en crise mais un système de gouvernance en crise », a tenu à préciser Jacques Carles, délégué général d'Equistratis, en fin de conférence.

« On se donne désormais quatre mois pour convaincre les pouvoirs publics d’aller dans le sens de nos propositions pour le remettre dans le bon sens », a-t-il affirmé.

Les grandes lignes du rapport dans les éditions « Le Maine Libre » de ce mardi 25 juillet.

