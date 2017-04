Hermann Loup Noir

0

Association

Guitariste à la voix d'or, Manuel Paris roule sa bosse à travers les musiques actuelles, le théâtre et le conte. Il nous livre ici un solo musical, mêlant standards de blues et compositions originales où la prosodie française swingue délicieusement. Il nous questionne sur la peur et l'exclusion.

Mardi 4 avril, 10h et 14h, mercredi 5 avril, 10h, Les Saulnières, 239, avenue Rhin-et-Danube, Le Mans. Tarif 4€. Contact et réservation : 02 43 14 55 15, lessaulnieres@lemans.fr, superforma.fr