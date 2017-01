Handball Mondial : la France défie la Suède en quarts ce mardi soir (19h)

0

La France veut rester la référence du handball face à la Suède, ce mardi soir à Lille (19 heures), en quart de finale du Championnat du monde.

Car avant le règne des Experts, ce sont les Scandinaves qui dominaient la planète handball, possédant l’un des plus beaux palmarès de l’histoire avec quatre titres mondiaux répartis sur 45 ans (1954, 1958, 1990, 1999) et autant - un record - en Championnat d’Europe (1994, 1998, 2000, 2002).

En 2001, la Suède était d’ailleurs l’équipe à battre lors du précédent Mondial organisé dans l’Hexagone et ce sont les Bleus de Jackson Richardson et Grégory Anquetil qui ont, en finale, sonné la fin de règne de cette fabuleuse équipe, devenant ainsi LA référence de ce sport. Et ils entendent bien le rester.