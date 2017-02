Handball A 34 ans, Aurélien Abily a prolongé son contrat... et pense à la fin

0

Parti à Saint-Raphaël depuis 2009, l'ancien des Cheminots du mans, Aurélien Abily, vient d'y prolonger son contrat d'un ans. Mais à 34 automnes passés, il se prépare à l'après-carrière.



« Le Maine Libre » : Pourquoi avoir choisi de prolonger d’un an à Saint-Raphaël ?

Aurélien Abily : C’est un choix du cœur. Je n’avais pas envie de partir. Ca fait huit ans maintenant que je suis au club. Sportivement, chaque année on joue le haut de tableau du championnat de France et les coupes d’Europe. Je préférais rester ici, peut-être en gagnant moins qu’ailleurs, mais conserver la motivation du haut de tableau. D’un point de vue familial, que ce soit ma femme ou mes enfants, on est très bien installé, on s’est fait un réseau de connaissances. Et puis, c’est clair que le soleil, ça aide beaucoup. On se rend compte qu’on a de la chance quand on remonte voir la famille de temps en temps (rire).

Vous pensez à l’après-carrière ou vous repoussez au maximum la réflexion ?

Forcément on y pense, surtout que je suis passé pro assez tard. J’ai fait un BTS comptabilité/gestion à l’époque. Actuellement je prépare un bachelor en comptabilité pour préparer l’avenir. Mes diplômes sont obsolètes après 10/15 ans… Il faut savoir se prémunir. Arriver dans le monde du travail, à 36 ans, en n’ayant fait que du sport, les entreprises ne sont pas toujours chaudes…

