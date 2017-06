Gréez-sur-Roc Le site néolithique de La Motte ouvert tout le week-end

0

Fouillé de 2003 à 2012, le site de La Motte de Gréez-sur-Roc a permis de mettre à jour un habitat néolithique (il y a 6 500 ans) qui utilise les blocs de grès présents en grand nombre comme vasques de calage des poteaux en bois.

Il sera ouvert les 17 et 18 juin, dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie.

Samedi et dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures : démonstrations et animations « Au temps des premiers paysans », expériences autour des outils, du feu, de l’habitat et la chasse.

Les enfants pourront s’initier à la fouille dans un espace dédié. L’entrée est gratuite.