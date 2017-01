Gréez-sur-Roc Accent de Caraïbes dans le Perche

0

Les artistes aiment le Perche et ce n'est pas Phil JL Robert qui dira le contraire. Le musicien compositeur vient de quitter la région parisienne pour s'installer à Gréez-sur-Roc et y puiser l'inspiration.

La chevelure poivre et sel, Phil Robert, 54 ans, est arrivé par hasard dans notre contrée où il s'est installé en décembre. « C'est parfait. Je recherchais le calme pour composer et me promener », confie-t-il.

Né à Marseille, l'artiste aux multiples talents, guitariste, compositeur pour lui et pour d'autres artistes, enseigne également à Nancy, au Music Academy international, une des grandes écoles professionnelles de musiques actuelles en Europe.

Pourtant, rien ne le prédestinait à la musique. « Je suis le seul musicien dans la famille ». Après le bac, le musicien a beaucoup voyagé (Etats-Unis, Canada, Mali, Allemagne), s'imprégnant des musiques du monde.

Depuis un peu plus d'un an, avec le groupe « Phil JL Robert and 3Kindred spirit band », il multiplie les scènes à l'occasion de la sortie de son dernier disque « Boogaloo zoo » qui mêle les rythmes de l'Afrique et des Caraïbes.

phil-robert.com