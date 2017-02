Goûtons l’allemand

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Envie de s’amuser en allemand ? Les collégiens (LV1-LV2 allemand) sont invités à jouer avec Tiziana, jeune allemande volontaire au Mans. Entre déblocage linguistique, et découverte de l’Allemagne, elle partagera avec les collégiens sa culture et sa langue.

Mercredi 1er, mercredi 22 mars, 14h30, Maison de l’Europe, 1, rue Hippolyte-Lecornué, Le Mans. Tarif 5€. Contact et réservation : 02 43 29 38 34, contact@europe-en-sarthe.eu