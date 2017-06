Le Mans Fyt13Indoor ouvre ses portes

0

Dans le sillage de Hand Sport, Fyt13Indoor débarque place de la Sirène, dans le magasin Unküt. L’ouverture prévue le 7 août prochain devrait ravir les fans des sports indoor.

Dans un sourire éclatant, le basketteur du MSB Mouphtaou Yarou, attablé au Venez, explique les raisons qui l’ont poussé à s’associer à Thomas Lebelle, Florian Dutisseuil et Yoan Gaudier.

"Cela fait trois ans que je les vois travailler, et j’admire leur professionnalisme. Ils ont toujours été réglos, et ont tout mis en œuvre pour faire tourner la boutique auparavant. S’ils se lançaient, je souhaitais bosser avec eux et les supporter. Maintenant, c’est en ordre de marche et c’est avec un plaisir non-feint que je me lance dans l’aventure avec eux."

Trois jeunes hommes qui travaillaient auparavant à Hand Sport, boutique spécialisée dans le handball et le basket, désormais fermée. À la suite d’une liquidation judiciaire.

