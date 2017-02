Fresnay-sur-Sarthe Quatre hommes condamnés pour trafic de stupéfiants

0

L’enquête de gendarmerie sur la vente de stupéfiants à des mineurs à Fresnay-sur-Sarthe a débuté à l’automne.

Des produits de synthèse, de l’herbe et de la résine de cannabis acquis à Alençon étaient revendus à une vingtaine de jeunes clients.

Selon la procédure du « plaider coupable », trois jeunes hommes de 18 à 23 ans au casier judiciaire vierge ont été condamnés ce vendredi à cinq, six et douze mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans pour ce trafic.

Le quatrième prévenu, âgé de 27 ans et déjà condamné neuf fois, était, lui, jugé en comparution immédiate ce vendredi. On a retrouvé chez sa mère, qui l’héberge régulièrement, une mallette contenant une arme de poing, des munitions, 130 €, une balance de précision, une centaine de grammes d’herbe et des comptes écrits sur des papiers. Il a été condamné à six mois de prison ferme et est parti en détention à l'issue de l'audience.