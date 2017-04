France 5 véhicules de patrouille accidentés sur l’autoroute : l’alerte de Vinci

0

Cinq véhicules de sécurité heurtés en 48 heures sur l'ensemble de son réseau : c’est le constat alarmant de Vinci autoroute.

« En l’espace de 48 heures, entre mardi 4 et jeudi 6 avril, cinq véhicules de patrouille de VINCI Autoroutes ont été heurtés par des poids lourds ou des voitures alors qu’ils intervenaient sur le réseau pour assurer la sécurité des usagers. Un agent autoroutier a été légèrement blessé dans un de ces accidents », détaille le concessionnaire autoroutier.

« La vie des hommes en jaune, dont la mission est de veiller à la sécurité de tous sur l’autoroute, ne doit plus être mise en péril par des comportements irresponsables au volant », poursuite Vinci, qui appelle à « une prise de conscience de l’ensemble des automobilistes et conducteurs de poids lourds ».

Ces accidents ont eu lieu sur l’A63 dans les Landes, sur l’A9 entre Narbonne et Béziers, sur l’A64 en Haute-Garonne, sur l’A9 dans les Pyrénées-Orientales et sur l’A10 entre Blois et Tours.