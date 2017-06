Sarthe Fortes chaleurs : le département en alerte jaune

0

La fin de l’épisode de chaleur n’est pas prévu pour demain. Météo France a placé l’ensemble du département en alerte jaune en raison des fortes chaleurs qui vont persister.

Les températures atteindront très rapidement les 30°C dès la fin de matinée ce lundi et monteront jusqu'à 35° dans le milieu de l'après-midi.

Par conséquent, évitez de sortir de chez vous aux heures les plus chaudes, soit entre 12h et 16h et hydratez-vous bien.

Protégez-vous également bien du soleil puisque ses rayons continueront de frapper fort et l’indice UV sera de 8.

Dans le reste des Pays de la Loire, les départements du Maine-et-Loire et de la Vendée ont été placés en alerte orange.

Capture d'écran Météo France