Football Divisions amateurs : les descentes et montées pressenties

0

Si vous êtes complètement largués concernant les montées et descentes en CFA 2, DH, DSR, DRH... "Le Maine Libre" vous propose une explication de la situation actuelle, avec les équipes préssenties pour la montée et la descente et dans quelle division.

Même si rien n'est figé pour le moment, le bilan est tiré à l'heure actuelle et en fonction des chances de chacun.

A savoir, les noms des divisions vont changer en fin de saison. La CFA 2 deviendra N3, la DH changera en R1, la DSR en R2 et ainsi de suite.

Le point à retrouver dans votre journal "Le Maine Libre" du 21 avril.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone