Football Saïd Chabane, le Sarthois qui a redonné ses lettres de noblesse au SCO

Le chef d’entreprise fertois et patron du SCO d’Angers, Saïd Chabane (52 ans), s’est confié au Maine Libre avant la finale de la Coupe de France que son club s’apprête à disputer ce samedi soir au Stade de France face au Paris Saint-Germain (21 heures).

« Le Maine Libre » : Cette finale au Stade de France contre le PSG est une nouvelle étape, et pas des moindres, dans le développement du SCO que vous pilotez depuis 2011.

Saïd Chabane : On en rêvait quand on a tracé notre feuille de route. Arriver en finale de la Coupe de France est une certaine satisfaction, une récompense du travail fourni.

Dans quelles proportions vous attribuez-vous la réussite actuelle du club ?

Ma modestie me pousse à dire que c’est 100 % grâce à moi (rires). En réalité, seul, vous ne menez jamais un projet jusqu’au bout. C’est vous et votre équipe. Un chef d’orchestre sans musicien ne vaut rien. C’est le travail de toute une organisation et de tout un public.

Pour ce qui vous revient en tout cas, cela tient surtout à votre savoir-faire de chef d’entreprise ?

C’est le résultat de la rigueur qu’on a mis en place, le sérieux dans l’exécution, et puis la bonne gestion de l’échec pour ne pas tout remettre en cause lorsqu’on perd.

