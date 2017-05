Football Rodez - Peyrelade, la belle histoire

0

Comme tant d'autres, Laurent Peyrelade aura marqué l'histoire du football sarthois. Lui aussi a fait partie de ce groupe qui a permis la première, puis la seconde, montée du MUC72 en Ligue 1. Une grave blessure au genou gauche mettra un terme à sa riche carrière passée dans l'Hexagone (Nantes, Lille, Sedan).

« Je n'ai que des bons souvenirs au Mans, sourit-il au moment d'évoquer son passage sous les couleurs « sang et or ». Je suis du Mans, j'ai vécu 15 ans de ma vie là-bas, et j'y étais encore récemment. J'ai une partie de mes amis, ma maison est à Ruaudin, et je reviendrais vivre là-bas, et peut-être même un jour au club. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait ».

Avant ça, « Lolo » vit des jours heureux sous le soleil de Rodez, où il a pris en main l'équipe première, il y a maintenant deux ans. Après avoir fait ses armes au MUC 72, en tant qu'éducateur chez les U17 puis adjoint d'Arnaud Cormier en équipe première, il dirige sa première formation chez les seniors.

