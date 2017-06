Football PSG et Monaco au Villaret pour le Mondial U12

0

Des clubs prestigieux, à l’image du PSG, Monaco, Fulham (Angleterre), Cruzeiro (Brésil), mais aussi des amateurs : au total 36 équipes s’affronteront ce week-end au tournoi international U12 au Villaret (stade des Fontenelles).

Cela fait neuf années que Christian Bougard a créé ce tournoi regroupant les meilleurs U12 de France et de l'étranger.

Parmi les joueurs se trouvent certainement des futurs champions.

Samedi et dimanche au stade des Fontenelles. Entrée gratuite.

Les 36 équipes présentes

Paris SG - AS Monaco - FC Nantes - Stade Rennais - Stade Brestois 29 - Cruzeiro (Brésil) - Brighton (G.B.) - FC Bruges (Belgique) - Fulham (G.B.) - Saint Kevins Dublin (Irlande) - Kapa Helsinki (Finlande) - Etoile Carouge (Suisse) - FC Nivolet - US Laon - Le Mans Villaret - Val d’Europe - SP Duet Académie - Pruillé - Neuville/Sarthe - ASPTT Marseille - US Vaux-en-Velin - FC Champly - Trelissac FC - Le Mans FC - Mons AC - US Camon - Joinville - CS Changé - St-Martin-le-Pré - JA Armentières - Ent. Nord-Est Manceau - FC Tilles - SC Hazebrouck - Neuville-aux-Bois - ES Bully - ES Moncé.

Voici un aperçu du tournoi de l'an passé :

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » de ce samedi 3 juin. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.