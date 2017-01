Football Nouvelle recrue au Mans FC : « Ni un sauveur ni un héros »

Arrivé en provenance de Chambly (National), Fernando Miranda, le nouvel attaquant du Mans FC, n'a pas hésité à descendre de deux échelons pour s'inscrire dans un projet sportif à long terme.

« Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je ne suis ni un sauveur, ni un héros. Il faut remettre une dynamique dans ce club. Tout le monde attend que Le Mans revienne en National. Il y a de la ferveur. C'est un challenge. Il reste 13 matches. Si on fait ce qu'il faut, on n'a pas besoin de regarder devant nous, on passera devant. Si je peux aider en marquant ou en faisant marquer, ce sera très bien. C'est une des premières fois qu'on souhaite m'intégrer dans un projet. On va faire partie des « fondateurs », ceux qui vont devoir emmener le club en haut. »