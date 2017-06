Football L'OM, c'est l’Olympique du Mans

0

Ex-préparateur physique du Mans FC, passé par la Chine et l’Angleterre, Fabien Bossuet va intégrer le staff technique de Rudi Garcia à Marseille. Il vient grossir le contingent d’anciens manceaux à l’OM.



Décidément, à l’Olympique de Marseille, on prend de plus en plus l’accent sarthois.

La prise de fonction de l’ancien entraîneur du Mans FC Rudi Garcia (2007-2008) sur le banc du club phocéen en octobre 2016, n’y est évidemment pas étrangère.

Il y a d’abord eu l’ancien portier Sang et Or, Yohann Pelé, débarquant à la Commanderie en juillet 2015.

Puis dans la foulée de son arrivée en Provence, Rudi Garcia enrôlait le talentueux milieu de terrain formé à l’école mancelle Morgan Sanson, lors du dernier marché hivernal.

« C’est la preuve que ce qui était fait au Mans n’était pas n’importe quoi »

Ce, quelques jours seulement après avoir attiré Paolo Rongoni, le préparateur physique italien avec lequel il avait collaboré au Mans puis à la Roma (de juillet 2014 à janvier 2016).

C’est désormais au tour de Fabien Bossuet de rejoindre la communauté des anciens manceaux à l’OM.

La carrière du préparateur sarthois prend ainsi une nouvelle dimension.

