Football Les trois rencontres de CFA2 à suivre ce samedi

Le Mans FC : concrétiser à l'extérieur

Après deux victoires de rang à domicile contre Aubervilliers et Evreux, Le Mans FC doit prolonger ses performances à l'extérieur. Chez la réserve d'Avranches, lanterne rouge, rien ne sera pourtant simple.

À quatre journées de la fin, les Manceaux sont idéalement placés pour jouer la montée, et pourraient même éliminer plusieurs de leurs poursuivants en cas de victoire ce week-end.

Seulement, si le club sarthois réussi une saison quasi parfaite à domicile (seulement deux défaites), les rencontres loin du MMArena ne sont pas encore totalement réussies.

À une semaine de la réception du leader Saint-Pryvé Saint Hilaire, et alors que ces derniers affrontent Aubervilliers ce week-end, il serait plus confortable d'aller chercher tous les points de ce déplacement.

Avranches - Le Mans FC, 18 heures

La Flèche se méfiera du tonnerre de Brest

Une semaine après un exploit à domicile, le Racing va effectuer son plus long déplacement au bout de la Bretagne (18 heures). Franck Guillier, fidèle à son habitude, trace les grandes lignes de cette soirée.

« Nous allons jouer la réserve d'un club qui va monter en Ligue 1. Nous allons encore évoluer sur du synthétique et comme si cela ne suffisait pas j'ai deux joueurs à l'infirmerie (Moihedja et Guillier) et un suspendu (Elimbi)… »

Brest - La Flèche, 18 heures

Sablé avec comme enjeu, le plaisir

La réception de Vannes est sans véritable enjeu pour un Sablé FC déjà maintenu. Reste le plaisir en pensant à l'équipe réserve.

Ce n'est pas vraiment l'enjeu qui va paralyser les coéquipiers de Quentin Bachelier, bien au contraire. « Il n'y a pas de pression négative, médiatique au niveau d'une éventuelle descente. Alors on profite car c'est que du positif d'être dans cette position », confirme Olivier Pignolet. L'entraîneur sabolien voit venir la fin de saison dans un rôle particulier d'un club déjà maintenu, qui ne vise plus que des objectifs anecdotiques.

Sablé - Vannes, 18 heures

Le point complet sur ces rencontres, à lire dans nos éditions du "Maine Libre" datées de ce samedi 22 avril.

