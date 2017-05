Football Le Mans - Tours samedi : places à partir de 5 €

0

Le Mans FC dispute ce samedi à 18 heures au MMArena son dernier match de la saison.

Un match à l’issue duquel le club, sauf scénario catastrophe du côté des autres rencontres du jour, verra confirmer sa montée en National 2 !



Pour cette rencontre, un tarif « before » permet d’économiser 3 € par billet en réservant à l’avance : soit à La Pincenardière (ce vendredi de 14 à 18 heures et samedi de 9h30 à 12heures), soit par internet mmarena.com au moins 2 heures avant le match. Par ailleurs, une place est offerte à chaque abonné (offre disponible uniquement lors des permanences organisées à la Pincenardière, non disponible aux guichets le jour du match).

Samedi, ouverture des guichets du MMArena à 16h30.

Tous les tarifs (5 à 15 €) en cliquant ici.

Attention aux conditions de circulations pour accéder au stade : le circuit accueille en même temps le Grand Prix de France moto.