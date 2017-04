Football Le Mans FC - Saint-Pryvé-Saint-Hilaire : les places en vente

0

C’est « LE » match à ne pas manquer de la saison.

Ce samedi 29 avril à 18 heures, au MMArena, Le Mans FC, 2e du groupe B de CFA 2, reçoit le leader Saint-Pryvé - Saint-Hilaire.

A cinq points derrière le leader, même en cas de victoire, Le Mans FC ne pourra prendre la 1re place de son groupe dès samedi.

Mais les Manceaux ont la possibilité de mettre un coup de pression sur leurs concurrents, et surtout de se placer en vue d’une montée en CFA en faisant partie des meilleurs 2e. La montée n’a jamais été aussi proche.

Les places pour ce match crucial sont en vente aux tarifs de 13, 10 et 8 € (tarifs réduits à 10, 8 et 6 € pour les moins de 18 ans, étudiants, personnes avec taux d'invalidité de moins de 80% et demandeurs d'emploi).