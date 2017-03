Football Le Mans FC s’incline à Caen et voit son avance fondre au classement

0

Fin de la belle série pour les Manceaux qui restaient sur cinq succès d’affilée sur la plus petite des marges (1-0 à chaque).

Les Sarthois ont dû baisser pavillon ce dimanche sur le terrain de la réserve du Stade Malherbe de Caen, battus 2 à 1 en match décalé de la 18e journée de CFA 2.

Deux réalisations de l’attaquant caennais Pape Sané à l’heure de jeu (60e) et à cinq minutes du terme (85e) - meilleur du buteur de National en 2014-2015 avec Bourg-Péronnas - a mis fin à la série d’invincibilité des Sang et Or (8 matches sans défaite).

La réduction de l’écart de Vincent Créhin sur penalty à la dernière minute (90e) n’a pas suffi.

La formation de Richard Déziré voit ainsi son avance se réduire à un petit point seulement en tête du groupe B. Car la veille, son dauphin au classement : Saint-Pryvé/Saint-Hilaire est allé l’emporter 3 buts à 1 sur la pelouse de Dreux.

Compte rendu du match à lire dans le cahier sport du Maine Libre ce lundi 13 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone