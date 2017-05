Football Le Mans FC offre un festival de buts au MMArena

0

9-2 ! Pour son dernier match de la saison, l'équipe mancelle a offert un festival de buts au MMArena face au l'équipe réserve de Tours.

Cinq buts de Créhin (18e, 30e sp, 54e, 59e et 80e), un doublé de Miranda (9e et 29e) ainsi qu'un but de Billeaux et un autre de Kébé (71e) ont permis aux Manceaux d'offrir 90 minutes de pur bonheur aux 3609 spectateurs du MMArena et d'assurer un peu plus la montée.

Il faudra néanmoins attendre encore un peu que les matchs des autres poules soient connus avant de pouvoir célébrer le passage en N2 (futur CFA).