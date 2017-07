Football Le Mans FC joue une équipe de Ligue 2 cette semaine

0

Toujours dans sa phase de préparation au championnat de National 2, Le Mans dispute deux matchs amicaux en Sarthe cette semaine.

Premier rendez-vous ce mercredi à 19 h 30 au stade Montréal de La Flèche, contre le SO Cholet (N1). 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Second rendez-vous au Mans, samedi à 18 heures à La Pincenardière, contre Quevilly Rouen Métropole (Ligue 2). Ce club jouera ses cinq premiers matches « à domicile » au MMArena, le stade Robert-Diochon, à Rouen, étant en travaux. Le Mans FC incite les spectateurs à anticiper l’achat de places et leur arrivée au match. Ouverture de la billetterie de La Pincenardière les mercredi 19 et vendredi 21 juillet de 14 à 18 heures (5 €, gratuit pour les abonnés, partenaires et moins de 16 ans).