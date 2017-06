Football La belle histoire du Sarthois qui va jouer au PSG

0

Originaire de Mamers, Fahd El Khoumisti a signé récemment un contrat professionnel au PSG pour évoluer avec l'équipe B. Le tout sans passer par la formation mancelle. Retour sur une belle histoire.

L'histoire de Ryad Mahrez ou Ngolo Kanté fait rêver tant d'amateurs, souhaitant être repérés et passer professionnels.

C'est ce que vit Fahd El Khoumisti, un footballeur amateur comme tant d'autres, originaire de Mamers, vadrouillant depuis plusieurs saisons en DH et CFA en Sarthe ou ailleurs, et qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le Paris-Saint-Germain.

« Le club est venu me voir jouer six fois au total. Mon profil les intéressait et tout s'est fait avec mon agent ensuite, mais moi j'étais ravi » raconte Fahd El Khoumisti.

