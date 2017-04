Football Fabien Bossuet, la préparation physique et le foot à l'international

0

De retour au Mans après une expérience de six mois dans le foot anglais, Fabien Bossuet s’est épris du métier de préparateur physique au Mans FC auprès de Paolo Rongoni. Mais c’est en Chine qu’il s’est fait sa place dans le monde du ballon rond.

Le championnat de foot anglais, ses stars planétaires et ses stades combles, Fabien Bossuet, 39 ans, cheveux et barbe poivre et sel, y a goûté de près.

De près oui, car durant ces six mois passés outre-Manche, le préparateur physique manceau n’a pas officié au sein de la très prisée et richissime Premier league.

Avec le club de Nottingham Forest, il n’a connu que l’antichambre de la première division britannique (Championship), reconnue aujourd’hui pour être le meilleur championnat au monde.

Mais quand même, celui qui fit ses gammes à la préparation physique au Mans FC à la fin des années 2000 évoque « six mois extraordinaires. »

Même si l’aventure s’est arrêtée un peu brutalement le 14 janvier dernier, suite au limogeage de Philippe Montanier, l’entraîneur qui fit appel à lui l’été dernier lors de sa nomination sur le banc du club de la cité des Midlands.

« Un statut que je n’aurais jamais pu avoir en France »

Fabien Bossuet a auparavant passé plus de quatre années en Chine, au club de Dalian Aerbin… ancien partenaire du Mans FC.

Une tranche de vie extrêmement enrichissante pour le Manceau. Et un exil qui lui a permis de se créer un réseau, de faire une réputation dans le petit monde du football.

« J’ai rencontré beaucoup de monde comme Seidou Keita, Guillaume Hoarau, Serge Romano et d’autres… J’étais très écouté. On m’a donné un statut que je n’aurais jamais pu avoir en France », confie le préparateur athlétique.

Son portrait est à découvrir en page sport du Maine Libre ce mardi 4 avril

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone