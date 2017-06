Football De SDF, il est devenu l'un des footballeurs les plus cotés d'Europe

0

Passé furtivement par Le Mans FC, le milieu de terrain guinéen de Leipzig, Naby Keita, est aujourd'hui courtisé par de grands clubs européens.

C'est la révélation de cette saison en Allemagne. Deuxième de la Bundesliga, derrière le Bayern de Munich, le Red Bull Leipzig s'est appuyé sur son milieu de terrain, Naby Keita.

Un jeune joueur de 25 ans, venu en Europe à la recherche de l'Eldorado.

Si aujourd'hui, il est à l'abri du besoin, sur les tablettes de grands clubs européens (Liverpool, Chelsea, Inter de Milan) et pèse plus de 50 millions d'euros, le numéro 8 a connu des débuts plus précaires.

Sans papiers et sans toit, le garçon s'est construit au Mans, où il a trouvé brièvement refuge auprès du Mans FC en 2013, avant la liquidation judiciaire du club...

