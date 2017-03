Football CFA2 : deux victoires et une défaite pour les Sarthois

0

Les trois équipes sarthoises évoluant en CFA2 terminent la journée de championnat sur deux victoires et une défaite.

Le Mans Fc est allé s'incliné lourdement sur le terrain de Bourges. Malgré une bonne entame de match avec un but de Créhin à la 5e minute, les hommes de Richard Déziré étaient rejoints au score dès la 8e et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de parité (1-1) à la mi-temps.

Malheureusement, Bourges a distancé Le Mans par deux buts à la 73e et la 80e, avant que Bamba ne réduise l'écart en toute fin de match à la 88e.

Les Manceaux rentrent donc de leur déplacement sur une défaite 3-2. Le leader du groupe B Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, victorieux à Caen, s'offre une belle avance de cinq points sur son dauphin, Le Mans FC.

La belle opération du jour est signée La Flèche qui s'impose à domicile 2-0 face à Tour d'Auvergne Rennes (buts de Dafe à la 53e et but de Lushima contre son camp à la 69e). Une victoire qui couplée à la défaite de Fougères face aux voisins saboliens permet aux Fléchois, derniers du groupe A, de n'être plus qu'à un petit point de Fougères, avant dernier .

Victoire donc de Sablé 4-2 sur son terrain face à Fougères après des buts à la 10e sur penalty, 44e, 88e et à la 91e.

Compte-rendus à lire dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 27 mars.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone