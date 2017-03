Football CFA 2 : Le Mans reçoit au MMArena, Sablé et La Flèche en déplacement

0

Les trois équipes sarthoises de CFA 2 jouent ce samedi à 18 heures la 19e journée de championnat.

Pour Le Mans FC, toujours 1er du groupe B avec un point d’avance sur Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, ce sera au MMArena contre la réserve de Quevilly-Rouen, actuellement 12e.

L’objectif est simple : vite renouer avec la victoire après la défaite du week-end dernier contre Caen qui avait mis fin à une belle série de succès des Manceaux.

Enjeu différent pour La Flèche, lanterne rouge du groupe A, qui tentera de prendre de précieux points pour espérer sauver sa peau à la fin de la saison : ce sera sur le terrain de Dinan-Lehon (7e).

Sablé, 8e du groupe A, se déplacera chez le solide leader, Saint-Brieuc.

Plus d’informations sur les rencontres, et zoom sur le technicien manceau Benjamin Riclin, à retrouver ce samedi 18 mars dans « Le Maine Libre ». Et en version numérique en cliquant ici.