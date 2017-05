Football Cet Angevin installé au Mans va vivre la finale au Stade de France

0

Corentin, 27 ans, s'est installé au Mans il y a trois ans pour le travail. Cet Angevin de naissance suit le SCO depuis toujours. Ce samedi soir, il sera au Stade de France.

Au Mans, Corentin « n'a jamais ressenti de rivalité ». « Peut-être que si Le Mans était encore en Ligue 1, il y en aurait. Mes potes manceaux sont contents pour Angers. Certains m'ont accompagné à Jean-Bouin. »

C'est dans cette enceinte, qui s'appelle désormais Raymond-Kopa, que Corentin a vécu ce qui restera « un super souvenir », la demi-finale remportée face à Guingamp. « On mène 1-0, l'arbitre siffle un penalty inexistant à la 88e minute et notre gardien l'arrête. C'est un scénario incroyable dont on reparlera dans 20 ans. »

L'objectif de cette finale pour Corentin : « ne pas être ridicule ». « On leur a mis un but en quatre matchs, on en a pris six au Parc des Princes, l'an dernier. Si on veut gagner, il faut marquer un but et tenir. »

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » ce samedi 27 mai

À lire également sur support numérique