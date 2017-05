Football Affluence en CFA 2 : Le Mans FC dans le Top 5

0

Avec 3 379 spectateurs au MMArena samedi dernier pour la réception de Saint-Pryvé, Le Mans FC est le 5e club ayant obtenu les meilleures affluences en CFA 2.

En terme de fréquentation, les quatre premiers clubs de CFA 2 sont Strasbourg (qui a fait mieux que 3 379 à quinze reprises !), Sedan, Rouen et Calais.

Alors Le Mans FC lance un défi : faire mieux.

« Et si on essayait de faire encore mieux et de monter sur le podium de ce classement en dépassant Calais (4 442 spectateurs) et le FC Rouen (4 734 spectateurs), le 20 mai prochain à 18 heures contre Tours au MMArena ? ».

L’appel est lancé.