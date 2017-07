Foot Américain Des Caïmans jouent les demi-finales des World Games ce soir

0

La 10e édition "des Jeux Olympiques des sports non-olympiques" a débuté jeudi à Wroclaw, en Pologne. Pour l'occasion, le foot américain y est en démonstration, pour la seconde fois après 2005. L'occasion pour quatre Caïmans d'évoluer sous le maillot de l'équipe de France.



Jean-Amour Fazer, agent de développement au comité départemental, Valentin Gnahoua, Pierre Courageux et Abed Belkhous, l'entraîneur, adjoint en équipe de France, représentent haut les couleurs sarthoises et des Caïmans en Pologne.



Fazer, homme de la ligne offensive, nous raconte en quelques mots les premiers instants vécus aux World Games. " La cérémonie était superbe, dans un stade bondé et en compagnie de toutes les nations. On avait des étoiles plein les yeux. C'était vraiment impressionnant et semblable à ce que l'on peut voir aux Jeux Olympiques."



Contrairement aux épreuves inscrites au programme, le foot américain est en démonstration. Et n'offre par conséquent que quatre rencontres (demi, match pour la 3e place et la finale) ce samedi et lundi.



L'équipe de France rencontre d'ailleurs la Pologne en demi-finale ce soir à 19h. Un choc face au pays hôte, qu'attend avec impatience Jean-Amour. " Nous sommes des compétiteurs, et nous sommes pressés d'en découdre. Après nous ne connaissons pas leur niveau de jeu. Mais on sait que l'on va affronter un peuple entier, puisque 20 000 spectateurs sont attendus... Les deux équipes auront leur chance. À nous de la saisir. "



Et que valent les Etats-Unis, terre mère de la pratique ? " On n'a pas fait attention à la composition de leur équipe. C'est pour cela que nous regarderons avec attention leur résultat face à l'Allemagne, afin de savoir s'ils ont emmené un collectif de jeunes ou leurs universitaires. "



Les Bleus, eux, seront fixés sur leur sort aux alentours de 22 heures.