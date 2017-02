Affaire Fillon. François Fillon dénonce "un coup d'Etat institutionnel" venu "de la gauche"

keithmars

je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance mais quand même, faut pas prendre les gens pour des idiots même si l'objectif de ces propos est de resserer son camps autour de lui avec des théorie du complot fantasmées...

quand l'adjointe à la mairie d'Angers qui a travaillé à Sablé comme assistante parlementaire de Marc Joulaud, Jeanne Behre-Robinson, pas franchement une gauchiste, dit qu’elle n’a « jamais travaillé avec Pénélope Fillon » et qu’elle ne la connaissait « que comme femme de ministre », alors c'est aussi un complot de gauche ?

En une semaine, pas 1 témoignage pour créditer la véracité du travail effectué par P.F., en 15 années il devrait y avoir du monde pour dire que c'est des conneries mais non, nada. et Fillon sait très bien que ce scandale ne vient d'une officine ou d'une je ne sais quelle Main Noire, avant il ne représentait rien, 4 ème couteau avant la primaire et premier ministre fantoche écrasé par Sarkozy qui attirait tous les médias sur lui, mister nobody donc, et une fois devenu candidat à la présidentielle avec une grande chance de l'emporter, normal que les médias s'intéressent tout d'un coup à lui surtout lorsqu'on se présente en chevalier blanc, et un journaliste du canard interviewé sur france info précise bien qu' il a reçu pdt des semaines des courriers du canard pour demander des explications, Fillon n'a pas répondu mais il sait bien que ce journal, le seul réellement indépendant en France, a travaillé sur son cas depuis plusieurs semaine, alors stop avec les théories du complot et plus d'éléments probants pour dissiper les doutes(et on n'entend toujours pas P.F. dans les médias), la com' est calamiteuse et la gestion de crise fait très amateur.