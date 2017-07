Faits divers Lion en fuite : de nouveaux témoignages

0

Le mystère demeure en Mayenne. Après le premier témoignage d'un chauffeur routier sarthois jeudi dernier relatant la présence d'un lion à Saint-Jean-sur-Erve, commune limitrophe de la Sarthe, plusieurs personnes ont signalé aux gendarmes la présence d'un fauve dans la campagne mayennaise, et notamment à Forcé, non loin de Laval.

Ces témoins décrivent un animal d'au moins un mètre de haut et qui n'aurait pas de crinière. Une lionne, un jeune lion, un autre fauve ? Difficile de le dire d'autant qu'aucun animal de la sorte n'a été signalé disparu dans les cirques ou dans les zoos de la région.

Cité par nos confrères de France Bleu Mayenne, le colonel de gendarmerie David Bièvre évoque « quatre ou cinq témoignages crédibles ».

Le colonel prend le sujet au sérieux, d'autant que selon lui, « Ii n'est pas impossible que cet animal soit un NAC, les Nouveaux Animaux de Compagnie. Il a pu être importé illégalement très petit. Et on peut imaginer qu'il ait grandi et qu'il se soit enfui. Si tel est le cas, il faut absolument que le propriétaire nous contacte de toute urgence pour qu'on puisse au mieux cibler l'animal, évaluer son comportement, sa façon d'agir et éviter ainsi qu'un drame se produise. »

Si vous êtes le propriétaire d'un tel animal, vous savez ce qu'il vous reste à faire.