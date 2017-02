Faits divers Disparition inquiétante en forêt de Perseigne

0

D'importants moyens ont été engagés par la gendarmerie ces derniers jours pour retrouver un habitant d'Ancinnes de 56 ans, dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante.

L'homme a quitté son domicile le samedi 28 janvier, dans l'après-midi, sans ses papiers ni son téléphone. Sa voiture a été retrouvée en forêt de Perseigne, à la Croix Pergeline.

Jeudi et vendredi, des recherches minutieuses ont été entreprises par les gendarmes sur le site, avec le renfort d'un hélicoptère et de plusieurs brigades spécialisées : nautique, équestre et canine.

Sollicités via Facebook par la mairie de Louvigny et d'Ancinnes, des volontaires se sont joints à l'opération de recherche. Ils étaient 75 jeudi à s'être mobilisés pour une battue.

Les gendarmes recherchent également des indices en explorant l'environnement familial et professionnel du disparu. En vain pour le moment.

Ce samedi soir, ils n'avaient toujours pas retrouvé la trace du quinquagénaire.