Evénement Les Canards de la Sarthe : où adopter son palmipède ?

Après le succès remporté lors de la première édition l’an passé, la grande course de canards en plastique fait son retour.

Cette course caritative portée par le Lions club Les Horizons et Le Maine Libre aura lieu le matin du dimanche 11 juin, premier jour du pesage des 24 Heures du Mans.

Le départ se fera du pont Yssoir (après le tunnel) et l’arrivée est fixée au pont Gambetta.

Cette année, les bénéfices serviront notamment à financer un projet de La Souvenance, établissement du Mans qui accueille des résidants atteints d’Alzheimer.

La course sera disputée par 20 000 canards en plastique numérotés, à « adopter » moyennant 5 €. Les premiers canards à franchir la ligne feront gagner des lots à leur propriétaire.

Et le premier lot n’est autre qu’une voiture Fiat 500. Un scooter, un vélo électrique, un voyage de huit jours en Crète, une literie complète et de nombreux autres cadeaux sont en jeu.

Pour devenir le parrain d’un canard et ainsi vibrer durant la course, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de l’événement www.lecanardelasarthe.com, ou dans les points de vente suivants :

- Le Maine Libre : 28-30 Place de l’Éperon, 72 013 Le Mans Cedex 2

- Centre Commercial Auchan : route d’Alençon, 72 650 La Chapelle Saint-Aubin

- Libraire Thuard : 24 Rue de l’Étoile, 72 100 Le Mans

- Office de tourisme du Mans : 16 Rue de l’Étoile, 72100 Le Mans.

Frédéric Sausset, entrepreneur, pilote amputé des quatre membres qui était venu à bout de son rêve l’an passé en participant aux 24 heures du Mans, sera le parrain de cette édition.

