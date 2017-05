Entreprise Leclerc veut encore plus d’œufs de Loué

1alain

Dans un premier temps les prix sont corrects et ils en demandent plus, beaucoup plus

les partenaires s'endettent et éliminent leurs autres clients

dans un deuxième temps les centrales d'achat deviennent de plus en plus exigeantes, dévalorisent les produits et commencent à baisser graduellement les prix d'achat

Les entreprises pour maintenir la production commencent par dégraisser, diminuent leurs qualité jusqu'à ce que....on connait