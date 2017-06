Encore heureux : présentation des travaux théâtre Les Volontiers

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

L’atelier théâtre du groupe Les Volontiers réunit cette année onze personnes vivant dans des foyers d’hébergement, de vie ou d’accueil médicalisé de la Sarthe. Cette année, Les Volontiers ont plein d’histoires à raconter mais un seul fil à suivre, le fil ténu d’une présence, d’une attention commune.

Samedi 17 juin, 17h30, dimanche 18 juin, 15h, La Fonderie, entrée publique par le parking Saint-Pavin, Le Mans. Gratuit. Contact : collectif.encoreheureux@gmail.com, www.lafonderie.fr