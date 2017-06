Encore heureux : ouverture de l’atelier exploratoire, 1 h 15

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

L’atelier exploratoire est une odyssée sonore composée à partir d’une promenade dans les textes de C.Tarkos, mélange hybride de formes écrites et improvisées, de parlé-chanté, d’instruments de musique, d’instruments de fortune, de choralité et de singularités. Présentation du futur oratorio.

Samedi 17 juin, 15h, dimanche 18 juin, 17h30, La Fonderie, entrée publique par le parking Saint-Pavin, Le Mans. Gratuit. Contact : collectif.encoreheureux@gmail.com, www.lafonderie.fr