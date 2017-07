Sarthe La courbe du chômage en diminution par rapport à juin 2016

Orwellement vôtre

Titre bidon du Maine Libre !

Le chomage n'a pas baissé en Sarthe, mais seulement les catégories A .

Si on comptabilise les catégories B et C on repasse sur 1 an à + 1 % ( niveau national)

On ne comptabilise pas non plus les catégories E ( emploi aidés ) là c'est pire .