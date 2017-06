Education Classes de CP à douze élèves : la Sarthe est prête

0

En Sarthe comme partout en France, il a fallu s'organiser rapidement pour que soit effective, à la rentrée prochaine, les classes de CP à douze élèves dans les écoles situées en réseaux d'éducation prioritaire +. Enseignants, direction académique, ville du Mans... tout le monde a dû mettre la main à la pâte.

L’enjeu du CP, c’est notamment l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Et sur ce point, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer souhaite 100 % de réussite pour tous les élèves de cours préparatoire.

Sur le papier, rien à redire, l’objectif est noble.

Mais à deux mois de la rentrée scolaire, certains enseignants considèrent la réforme un peu précipitée.

« À chaque nouveau ministre c’est la même chose », se désole une enseignante. « On efface tout et on recommence ». « Une rentrée ne se prépare pas le 31 août. La répartition des classes était en train de se faire quand la nouvelle est tombée. Et puis pourquoi 12 élèves ? D’où sort ce nombre ? »

