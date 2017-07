Economie Une étude sur les atouts et faiblesses de la Sarthe

0

En comparant la Sarthe avec des départements similaires, l’Insee dresse un diagnostic plutôt positif de l’économie sarthoise.

Selon cette étude, le département trouve ses forces dans l’agroalimentaire et la fabrication de matériel de transport, notamment la filière automobile. Le tourisme et le sanitaire et social sont deux secteurs intéressant pour l’avenir économique.

Toujours en comparaison avec les départements similaires, l’Insee note en Sarthe une plus grande dépendance de l’emploi à un petit nombre de grandes entreprises, un niveau de qualification inférieur et une main-d’œuvre plus âgée.

