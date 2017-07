Economie Poulets de Loué : l’abattoir du futur va prochainement éclore

0

L’abattoir des Poulets de Loué était à la pointe de l’innovation quand il a vu le jour en 1982.

35 ans plus tard, l’objectif de LDC, propriétaire du Cavol (centre d’abattage de volailles de Loué), est d’en faire à nouveau le site le plus moderne du moment.

« C’est une deuxième naissance », estime Alain Reynaud, directeur technique du groupe sabolien.

Parmi les objectifs de ce chantier à 28 M €, celui de répondre à la demande des consommateurs de plus en plus gourmands en produits découpés et adapter le Cavol aux attentes en matière de bien-être animal, avec une évolution de la technique d’abattage.

Le nouvel abattoir devrait être opérationnel en juin 2018.

