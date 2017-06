Ecommoy Semaine de quatre jours : les parents en colère

0

Les parents d'élèves des écoles maternelle et élémentaire d'Ecommoy sont très en colère. Le nouvel aménagement des temps d'activités périscolaires ne les satisfait pas du tout et ils ont la ferme intention de se faire entendre.

« À Ecommoy, les enseignants, les parents et la municipalité sont favorables aux quatre jours mais la communauté de communes, qui a la compétence du périscolaire et de l'accueil loisirs, ne veut pas mettre en œuvre cette possibilité à la rentrée. Ils nous indiquent que c'est pour des raisons budgétaires et opérationnelles alors qu'il y a trois ans, cela avait été fait dans les mêmes délais. »

